Телеграмм и бизнес: покупка аккаунтов в Retriv.Market

Telegram входит в пятерку ТОП лидеров в списке популярных мессенджеров. При этом более 89% пользователей предпочитают не только отправлять сообщения, но и читать популярные каналы. Поэтому многие намерены купить аккаунт телеграм с готовой аудиторией для создания сообщества, продвижения бизнеса и заработка на рекламе.

Интерфейс web-приложения состоит из набора инструментов, используемых для функционального и дизайнерского оформления личной страницы. Поэтому требуется владеть определенными навыками, чтобы запускать уникальный контент. Готовые решения предложены в маркетплейсе Retriv.market. Пользователи, желающие купить телеграм аккаунты дешево, могут оставлять заявку на сайте. В пакет услуг входит предоставление ботов и групповых чатов.

Надежные и проверенные телеграм аккаунты

Безопасное использование ТГ страниц для личной цели и бизнеса гарантируется только при покупке от надёжного поставщика. На сайте Retriv.market представлены проверенные специалистами учетные записи, зарегистрированные с соблюдением установленных правил мессенджера.

Характеристики предложенных вариантов:

ГЕО – разнообразное, задается на выбор;

с авторегами и саморегами;

защита – двухфакторная аутентификация (2FA);

управляемые языковые параметры;

парсинг и рассылки в формате Session+Json;

указание точного срока отлежки;

пол владельца на выбор;

оформленные темы под любые цели и пр.

Клиенты могут купить чистый ТГ аккаунт с адекватно заполненными данными или с историей и готовым контентом по нужной тематике. Блокировки не наблюдаются. У них есть возможность изменять username, название и по необходимости задать новый пароль на облачном хранилище.

Преимущества купленных аккаунтов для бизнеса

Пользователи предпочитают купить аккаунт дешево в начальном этапе коммерческой деятельности. Это высокоэффективный инструмент для привлечения потенциальных клиентов для продажи услуг и товаров.

Для запуска рекламных материалов на платформе Telegram ADS не требуется согласие владельцев открытых каналов. Также можно задать бизнес-статус с помощью эмодзей и настроить приветственный контент.

Мессенджер для общения и обмена файлами позволит быстро отправлять:

голосовые сообщения;

документаций в сжатой папке;

медиафайлов;

видео и фотографий;

текстовых ответов и т.д.

В маркетинге в качестве корпоративного медиа используют тг каналы. Для интереса подписчиков нужно включить комментарии к постам. У Premium версии больше возможностей. Боты, работающие на базе несложного алгоритма, выполняют задачу ассистента. Они участвуют в диалогах и распространяют рекламу. Разработка бота будет стоить недорого по сравнению с программным обеспечением.

Покупка телеграм аккаунтов в маркетплейсе Retriv.Market

Интернет платформа «R» считается одним из самых надёжных сервисов, где можно купить Телеграмм аккаунты дешево и безопасно. Предложенные готовые решения соответствуют ко всем требованиям пользователей. Сетевой продукт передается с правами владельца чатов и суперчатов. В последнем количество участников не ограничивается. Также разрешается назначить администратора для управления группой и модерации сообщений. В случаи необходимости, можно запускать бота для быстрой рассылки объявлений.